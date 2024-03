Azione: Calenda vs Vannacci, 'Giulio Cesare? No a caricature della storia...'**

**Azione: Calenda vs Vannacci, 'Giulio Cesare? No a caricature della sto...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Profonda dissertazione storica di Vannacci. In realtà sul carro del trionfatore Cesare ci saliva truccato, secondo la tradizione etrusca, con la faccia dipinta di rosso. Le sue legioni lo dileggiavano come d’uso ricordando tra l’altro che aveva trionfato sulla Gallia ma Nicomede di Bitinia aveva trionfato su di lui (Svetonio)". Così Carlo Calenda sui social postando una dichiarazione di Roberto Vannacci: 'Giulio Cesare bisessuale? Non indossava piume di struzzi'.

"Questo uso politico dei luoghi comuni sulla storia romana (senza conoscerla) è triste e rappresenta il contrario del concetto di identità che questo tizio vorrebbe rappresentare. L’identità nasce dalla conoscenza e dalla cultura e non dalla caricatura della storia", aggiunge Calenda.