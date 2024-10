Laura Freddi esprime delusione per non essere stata selezionata a Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci risponde con un "mai dire mai

Laura Freddi è una presenza abituale nei programmi di Caterina Balivo, come La Volta Buona, dove insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo, discute le novità di Ballando con le Stelle, che continua a riscuotere un grande successo anche quest’anno. Recentemente, la showgirl ha espresso il suo disappunto per non essere stata selezionata come partecipante al programma di danza, suscitando una pronta reazione da parte di Milly Carlucci.

In un video divertente condiviso su Instagram, Laura ha esternato il suo desiderio di partecipare a Ballando. Ha commentato: «Partecipare a Ballando? No, non mi hanno scelto, non mi hanno voluta! Non ne ho idea… Sei tu il mio rappresentante! Nulla mi è stato comunicato!». Inoltre, nel corso della sua apparizione a La Volta Buona, ha specificato che la mancata selezione potrebbe essere legata alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Le osservazioni di Milly Carlucci sono arrivate in breve tempo.

Milly Carlucci risponde a Laura Freddi

La conduttrice Milly Carlucci ha replicato a Laura Freddi attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a SuperGuidaTv. Ha fatto sapere: «Laura Freddi? Non mi risulta. Non ne abbiamo mai discusso. A Ballando con le Stelle non ci sono audizioni, ma conversazioni per valutare il carattere e l’attitudine. Eventualmente, si può fare una breve prova di danza per convincere chi ha dei dubbi. Con lei, però, non si è presentata l’occasione. Ma mai dire mai».