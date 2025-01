Alto Adige, bambino di 7 anni muore dopo essere svenuto in classe: vana la co...

Alto Adige, bambino di 7 anni muore dopo essere svenuto in classe: vani i soccorsi in ospedale

Un bambino di 7 anni è morto all’ospedale di Brunico, in Alto Adige, dopo aver accusato un malore nella scuola elementare di Villa Ottone, in val Pusteria. La tragedia è avvenuta mercoledì mattina quando il piccolo, figlio di migranti marocchini, ha accusato giramenti di testa dopo un’ora di pattinaggio con in compagni di classe. Il bimbo è improvvisamente crollato a terra, è stato subito raggiunto dal medico d’urgenza ma a nulla è servito il trasporto in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo è infatti deceduto presso l’ospedale di Brunico.

Alto Adige, disposta l’autopsia sul corpo del bambino

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino di 7 anni morto dopo aver accusato un malore a scuola in Alto Adige. L’autopsia dovrà far luce sulle cause della morte del piccolo evidenziando l’eventuale presenza di una patologia.