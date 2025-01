Tragedia in Egitto, precisamente a Marsa Alam, dove un bambino friulano di 9 anni è morto dopo aver accusato un malore. Il piccolo si trovava in vacanza con la sua famiglia.

Bambino di 9 anni muore improvvisamente a Marsa Alam: era in vacanza con la famiglia

Si chiamava Mattia Cossettini, aveva 9 anni e si trovava in vacanza con la sua famiglia in Egitto, a Marsa Alam. Dopo una gita in barca il piccolo ha accusato un malore. In un primo momento si è ipotizzato un colpo di calore, tanto che al bimbo è stata prima somministrata una flebo e poi stato tenuto in osservazione nel resort dove alloggiava. Durante la notte però le condizioni di Mattia sono però peggiorate e, nonostante la corsa in ospedale, il piccolo è deceduto nella mattina di ieri, 6 gennaio 2025. Ancora da capire le cause della morte, si ipotizza una emorragia celebrale.

Bambino di 9 anni muore improvvisamente a Marsa Alam, il padre: “Mio figlio stava bene, in ospedale si è perso tempo”

Vacanza in Egitto che ha cambiato tragicamente la vita della famiglia Cossettini di Tavagnacco. Il piccolo Mattia, di soli 9 anni, ha perso la vita a causa di un malore. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta, la famiglia si è già affidata a un legale mentre che le autorità egiziane stanno cercando di capire cosa è accaduto. Ecco le parole del padre di Mattia rilasciate al Corriere della Sera: “Mattia era finito in stato comatoso. Siamo in attesa di capirne di più, mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro. Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto… Comunque questo è un ospedale per modo di dire, si è poi perso un bel pò di tempo prima di intervenire.” La famiglia Cossettini era arrivata a Marsa Alam lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta tornare in Italia giovedì 9.