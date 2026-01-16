Banca Etica: fino a 25 gennaio crowdfunding bando 'Impatto+ 2025'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Indipendenza ed educazione finanziaria per contrastare la violenza di genere. Lavoro, formazione, organizzazione di una casa e coltivazione di talenti per conquistare l’autonomia, riaffermare la dignità umana e fare da scudo a ogni sopruso e pregiudizio. Sono...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Indipendenza ed educazione finanziaria per contrastare la violenza di genere. Lavoro, formazione, organizzazione di una casa e coltivazione di talenti per conquistare l’autonomia, riaffermare la dignità umana e fare da scudo a ogni sopruso e pregiudizio. Sono questi, ricorda una nota di Banca Etica, i presupposti alla base degli 11 progetti selezionati dal Bando Impatto+ 2025, 'Oltre la violenza di genere, l'indipendenza economica', promosso dall'istituto e da Etica Sgr e in crowdfunding, fino al 25 gennaio, sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Undici campagne di raccolta fondi, alla virata finale, mirate a sostenere percorsi di educazione finanziaria, formazione lavorativa e accesso al credito per donne che subiscono violenza economica. Grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr, i progetti che raggiungeranno il 70% dell’obiettivo riceveranno un contributo a fondo perduto potenziato al 30% (dal 25% delle edizioni precedenti) e quelli che supereranno il 100% del budget preventivato riceveranno un premio unico del 5% sull’obiettivo iniziale. Il supporto di Etica Sgr al crowdfunding avviene tramite il suo Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding (alimentato dai sottoscrittori dei fondi di investimento etici che scelgono di devolvere 1 euro ogni 1.000 investiti).