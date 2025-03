Il divieto dei simboli neutri

Recentemente, il Ministero dell’Istruzione ha preso una decisione significativa riguardo alla comunicazione ufficiale nelle scuole italiane. Con una nota ufficiale, è stato stabilito che simboli grafici come l’asterisco e lo schwa, utilizzati per evitare connotazioni di genere, sono da considerarsi inappropriati e quindi banditi. Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio di ricerca di chiarezza e comprensibilità nei testi scolastici e nelle comunicazioni ufficiali.

Le ragioni dietro il divieto

La decisione del Ministero non è casuale. L’Accademia della Crusca, autorità riconosciuta in materia di lingua italiana, aveva già espresso pareri contrari all’uso di questi simboli, sottolineando che non fanno parte dell’ortografia tradizionale italiana. L’asterisco e lo schwa, sebbene utilizzati in contesti di inclusività, possono generare confusione e rendere i testi meno accessibili. L’italiano, infatti, offre già diverse soluzioni linguistiche per rispettare le sensibilità di tutti, senza ricorrere a simboli che non sono riconosciuti nel dizionario italiano.

Implicazioni per il sistema educativo

Il divieto di utilizzare simboli neutri nelle comunicazioni ufficiali ha importanti implicazioni per il sistema educativo. Gli insegnanti e gli studenti sono ora chiamati a seguire regole grammaticali codificate, garantendo così una maggiore chiarezza e leggibilità nei documenti scolastici. Questo cambiamento potrebbe influenzare anche il modo in cui si affrontano temi di inclusività e rispetto delle diversità all’interno delle aule, spingendo verso un utilizzo più consapevole e tradizionale della lingua italiana.