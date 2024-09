Barelli, esponente di Forza Italia, si oppone all'introduzione di nuovi oneri fiscali sul settore bancario.

Antonio Tajani si è espresso contro un'eventuale nuova tassa sui superprofitti delle banche e altre istituzioni, sottolineando che potrebbe danneggiare la reputazione nazionale e le piccole entità territoriali come le banche cooperative e popolari. Tajani ha avvertito dei possibili riscontri negativi del mercato a fronte di tassazioni retroattive non regolamentate. Ha anche sostenuto l'idea di azioni concordate con il sistema bancario per garantire stabilità e crescita al Paese. Infine, Tajani ha dichiarato che non supporterà tasse aggiuntive e ha rivelato che Forza Italia attende con interesse i positivi dati finanziari dell'Istat.

Oggi, Antonio Tajani ha espresso la sua opposizione a un nuovo imposta sui superprofitti delle banche e delle altre istituzioni nel settore, sostenendo che questo danneggerebbe la reputazione del Paese, e in particolare le piccole entità territoriali come le banche cooperative e popolari. Secondo Tajani, tassazioni retroattive non previste dalle regolamenti potrebbero provocare risposte negative dei mercati. Tajani ha fortemente indicato che si potrebbero considerare azioni concordate con il sistema bancario, che è sicuramente interessato alla stabilità e alla crescita del nostro Paese. Di conseguenza, non supporteremo nessun tipo di imposte aggiuntive imposte dall’alto, come alcune voci dei media hanno ventilato. Riguardo alla condizione attuale delle finanze pubbliche, una questione a cui Forza Italia presta molta attenzione, stiamo aspettando i numeri dell’Istat che, secondo le informazioni, dovrebbero essere positivi.