Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a Bari in un incidente in moto. La vittima ha perso il controllo del mezzo durante un sorpasso.

Bari, incidente in moto: muore centauro 19enne

Un motociclista di soli 19 anni di Alberobello, in provincia di Bari, è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 10 luglio, sulla strada statale 172, tra Locorotondo e Fasano, poco prima della contrada di Laureto. La vittima, Ivan Laghezza, viaggiava in sella a una moto di cui avrebbe perso il controllo mentre effettuava un sorpasso, come riportato dall’Ansa.

Incidente a Bari: moto contro furgone

Il motociclista, dopo aver perso il controllo del mezzo, sarebbe finito contro un furgone, per poi finire sotto un’automobile che proveniva dalla direzione opposta. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.