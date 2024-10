Come risparmiare: i segreti di una barista esperta in minimalismo. Consigli pratici e strategie per gestire le spese quotidiane e migliorare la propria vita finanziaria.

Alicia Rice, una barista quarantenne che vive a San Diego, ha adottato uno stile di vita ultraminimalista e riesce a risparmiare tra i 450 e i 1.800 euro al mese, nonostante i costi elevati della vita nella sua città.

Condividendo la sua esperienza su YouTube, ha spiegato come la sua scelta di vita non sia una privazione, ma piuttosto una fonte di soddisfazione personale. “La gente crede che vivere in questo modo significhi soffrire, ma io sono felice di ciò che ho”, ha dichiarato.

In passato, Alicia viveva a Las Vegas e aveva una mentalità opposta, accumulando una vasta collezione di vestiti che spesso non indossava. La sua trasformazione è iniziata nel 2021, dopo aver visto la serie Netflix “The Minimalists”, che l’ha ispirata a liberarsi di beni superflui e a migliorare la sua situazione economica, permettendole di saldare debiti.

“Quasi 2mila euro al mese”, barista insegna come risparmiare soldi

Alicia affronta spese mensili, come un affitto di 2.000 euro e costi per assicurazione auto e benzina, ma ha scelto di non avere una connessione Wi-Fi a casa, utilizzando invece quella gratuita della biblioteca locale. Essendo vegana, spende circa 540 euro al mese per il cibo. Nel suo nuovo appartamento, ha optato per un tatami giapponese invece di un materasso, possiede solo una pentola, una padella e 23 articoli nel suo guardaroba. “Non lo faccio per sembrare diversa, ma perché dobbiamo migliorare come esseri umani”, ha concluso, sottolineando l’impatto ambientale dei nostri consumi.