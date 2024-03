Basilicata: Bonelli, 'Chiorazzo? Va trovato candidato che unisce'

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Sulle regionali in Basilicata "la nostra intenzione è di andare tutti insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angelo Bonelli che sulla candidatura di Chiorazzo aggiunge: “Penso che andrebbe trovato un can...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Sulle regionali in Basilicata "la nostra intenzione è di andare tutti insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angelo Bonelli che sulla candidatura di Chiorazzo aggiunge: “Penso che andrebbe trovato un candidato che unisce, va trovato un candidato unitario, i 5S non mi pare lo vogliano ma stiamo parlando per far sì che si trovi una soluzione condivisa”.