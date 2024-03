Basilicata: Boschi, 'Speranza candidato? Un civico unirebbe di più'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Possibile un accordo anche in Basilicata? Quando ci saranno le candidature valuteremo". Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. Se fosse Roberto Speranza il candidato, lo sosterreste? "Noi abbiamo d...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Possibile un accordo anche in Basilicata? Quando ci saranno le candidature valuteremo". Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione.

Se fosse Roberto Speranza il candidato, lo sosterreste? "Noi abbiamo due consiglieri regionali in Basilicata, bravissimi e faranno le loro valutazioni. Detto questo che possa essere Speranza luomo che unisce la vedo più difficile rispetto a un civico, come D'Amico in Abruzzo. Con un'esperienza civica più facile unire".