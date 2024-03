Basilicata: fonti Azione, 'Lacerenza? Noi non presenti a tavolo, decideremo prossimi giorni'**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Azione sosterrà la candidatura di Domenico Lacerenza? "Noi non eravamo presenti al tavolo" del centrosinistra che ha individuato Lacerenza come candidato presidente alle regionali in Basilicata. "Decideremo nei prossimi giorni". Così font...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Azione sosterrà la candidatura di Domenico Lacerenza? "Noi non eravamo presenti al tavolo" del centrosinistra che ha individuato Lacerenza come candidato presidente alle regionali in Basilicata. "Decideremo nei prossimi giorni". Così fonti di Azione, interpellate dall'Adnkronos. Sabato Carlo Calenda sarà in Basilicata per incontrare il partito locale.