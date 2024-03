Basilicata: Paita (Iv), 'candidature Bardi ha caratteristiche per le quali ci spendiamo'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Italia viva ha già deciso e annunciato la sua intenzione, siamo convinti del sostegno a Bardi, un candidato civico, moderato, centrista, che rientra quindi nella categoria delle candidature per le quali ci spendiamo. Lo spettacolo fornito dal campo largo è indecente, con tratti di pura comicità: ogni giorno una candidatura che poi viene messa da parte, persone candidate a loro insaputa. Hanno litigato in tutti i modi possibili. Quello di cui hanno mai discusso è il futuro della Basilicata, della sanità, delle infrastrutture. Noi in questo spettacolo indecente non avremo ruoli". Lo ha affermato la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, intervistata a Tgcom24.

"Ben venga la candidatura di Bardi –ha aggiunto- siamo dentro questo progetto civico con due candidature molto forti, i due consiglieri uscenti Luca Braia e Mario Polese, e altri esponenti di Italia Viva. Vogliamo rafforzare la componente centrista di questa coalizione. Una forza non ideologica, moderata, come la nostra, deve fare scelte per amore e rispetto di ogni territorio, e noi abbiamo grande amore e rispetto per la Basilicata".