Basket: Nba, Indiana ko con super Brunson e nona vittoria di finale per New York

New York, 2 feb. - (Adnkronos) - Nona vittoria di fila per New York (32-17) che rimonta 15 punti e supera 109-105 al Madison Square Garden Indiana (27-22). I Pacers trovano 47 punti dalla loro panchina, con Jalen Smith (20 punti e 9 rimbalzi con 9/11 dal campo) in grande evidenza. New York risponde ...

New York, 2 feb. – (Adnkronos) – Nona vittoria di fila per New York (32-17) che rimonta 15 punti e supera 109-105 al Madison Square Garden Indiana (27-22). I Pacers trovano 47 punti dalla loro panchina, con Jalen Smith (20 punti e 9 rimbalzi con 9/11 dal campo) in grande evidenza. New York risponde con Isaiah Hartenstein (12 punti, 19 rimbalzi e 6 assist) e con i 20 punti, ma tirando solo 8/26 dal campo, di Donte DiVincenzo ma soprattutto con uno strepitoso Jalen Brunson che, in assenza di Julius Randle e OG Anunoby, è il grande protagonista del match con una prestazione da 40 punti e 5 rimbalzi. In più il playmaker dei Knicks gioca il finale di partita con l’occhio sinistro gonfio dopo uno scontro con Andrew Nembhard.