Bayesian, il testimone: "I portelloni erano chiusi, ho le prove"

Porticello (Palermo), 7 mag. (Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – "I portelloni del Bayesian erano tutti chiusi, anche pochi istanti prima del naufragio. Ho le prove. Delle fotografie che lo testimoniano. Vorrebbero dare la colpa all'equipaggio. Ma, ripeto, noi abbiamo visto che i portelloni della imbarcazione erano tutti chiusi. Abbiamo scattato delle foto alle 21.45, quando siamo passati proprio attorno alla barca.

E non c'era neppure un portellone aperto. E questo emerge anche dalle foto. Abbiamo altri scatti di otto minuti prima dell'affondamento. L'ho riferito anche ai magistrati e alla British Guard Coast Agency". A parlare, in esclusiva con l'Adnkronos, è Karsten Börner, il capitano tedesco della Sir Robert Baden Powell, lo yacht ancorato a circa 100 metri dal Bayesian, nella notte del naufragio, davanti a Porticello (Palermo). Le foto in suo possesso mostrerebbe il portellone principale dell'imbarcazione chiuso, pochi istanti prima dell'affondamento del lussuoso vascello nel mare in burrasca.

Börner, che è in navigazione in Sardegna, racconta ancora quei minuti terribili durante la tempesta d'acqua. Pochi istanti prima dell'affondamento del veliero sostiene di avere visto un fulmine. "E poco dopo la barca è sparita". Come confermato anche dal radar di bordo. E' stato lo stesso comandante della Sir Baden Powell a soccorrere i 15 superstiti del naufragio, tra cui la moglie del magnate inglese Mike Lynch, che invece ha perso la vita con la figlia 17enne Hannah e altre 5 persone. Sono amorti anche l'avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, il presidente di Morgan Stanley Jonathan Bloomer e la moglie Judith e il cuoco di bordo Recaldo Thomas, unico dell'equipaggio a perdere la vita.

Proprio oggi sono entrate nel vivo le operazioni per il recupero del Bayesian. Con la riunione operativa all'Ufficio circondariale marittimo, alla presenza degli inquirenti e dei consulenti di parte. Domenica è arrivata sul posto la piattaforma galleggiante Hebo Lift 2 e oggi è attesa la Hebo Lift 10 che contiene la gru galleggiante gigante.

"Vedremo quello che emergerà – spiega Börner- Io resto della mia idea. Verrà confermato che i portelloni erano tutti chiusi. Verrà chiarito, innanzitutto, perché l'imbarcazione è affondata, e poi perché è affondata in così poco tempo". Il Comandante Börner sostiene la stessa tesi dell'inchiesta del New York Times secondo cui Ho letto l'inchiesta del Nyt, secondo cui la responsabilità del naufragio sarebbe da attribuire al maxi albero, alto 75 metri. "Era troppo troppo alto- spiega – Con una barca di 28 tonnellate. E una zavorra aggiuntiva". "Hanno provato a dare la colpa all'equipaggio che avrebbe lasciato aperto un portellone- dice – ma non è vero". Secondo il NYT l'eccezionale altezza dell'albero avrebbe reso instabile il Bayesian, colato a picco in 16 minuti durante una tempesta nel mare di Porticello, nel Palermitano, il 19 agosto. Una ricostruzione, però, smentita dalla Italian Sea Group, la società quotata in borsa, proprietaria degli asset di Perini navi di Viareggio che costruì l'imbarcazione nel 2008.

"L'articolo afferma concetti talmente risibili dal punto di vista tecnico che non vale la pena commentare", avevano detto, quando uscì l'articolo. Per la società il Bayesian era "inaffondabile" e la sua "progettazione perfetta". Secondo la società l'affondamento sarebbe stato causato dall'aver imbarcato una quantità enorme di acqua. Soltanto il recupero della imbarcazione, che costerà una trentina di milioni di euro, potrà spiegare cosa ha causato l'affondamento, in poci minuti.

La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per omicidio colposo plurimo e naufragio. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il comandante del veliero James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio in turno in plancia la notte dell’incidente, Matthew Griffiths. Secondo il NYT il costruttore della barca avrebbe chiesto e ottenuto delle modifiche progettuali nella nave, tra cui la posizione della zavorra che avrebbe dovuto bilanciare l'anomalia dell'albero. "Io posso dire solo quello che ho visto e che posso dimostrare con le fotografie. Sono sicuro che la colpa non è dell'equipaggio. E' il mio parere", continua a dire il Comandante.

Poi, replicando a chi parla di "complotto" per l'affondamento della barca, considerato che il socio di Lynch era morto in un misterioso incidente pochi giorni prima del naufragio, sottolinea: "Le faccio io una domanda: Ma davvero c'è chi pensa che si possa mandare un tornado su 'prenotazione'? E' ridicolo. So che è stato scritto anche un libro ma è solo fantasia. Una fiction". Il Comandante tedesco Karsten Börner torna con il pensiero a quella notte del 9 agosto 2024. "E' stato un dramma. Una storia terribile. Siamo felici che 15 persone si sono salvate. Non posso dire altro. E' davvero una sciocchezza pensare che quella sera sarebbe accaduto qualcosa di misterioso. E' stato un tornado particolarmente forte. Abbiamo avuto per molti mesi la temperatura dell'acqua a 32 gradi di temperatura, che è è troppo alta. Sono fenomeni nuovi. Quando l'aria e l'umidità si scontrano. E' stato un tornado null'altro".

Ma perché la sua barca non è affondata e il Bayesian, molto più nuovo e tecnologico sì? "Il Bayesian è costato 40 volte più della mia. Ma non significa nulla. I miei due alberi sono alti 28 metri. Quello del Bayesian è alto 75 metri. con un peso di 28 tonnellate. Io sono un uomo di mare da 42 anni. Non sono un architetto o ingegnere della navigazione, è semplicemente una mia valutazione. Ma a mio avviso è stata colpa dell'albero troppo alto". La Sir Robert, battente bandiera olandese, non ha una deriva mobile e quindi da adeguare al fondale come la Bayesian, uno degli elementi tra le ipotesi del naufragio. Intanto il comandante Borner continua la sua navigazione nei mari italiani. E tra circa un mese torna in Sicilia. "Sì, verrò anche a Porticello", dice.