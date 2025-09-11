Home > Flash news > Bce: lascia tassi fermi, inflazione resta a target 2%

Bce: lascia tassi fermi, inflazione resta a target 2%

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – Nessuna sorpresa da Francoforte: infatti, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: rispettivamente al 2% quello sui depositi presso la banca centrale, al 2,15% quello sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,40% quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale .

Comunicando la decisione del Consiglio l’Eurotower ricorda che l’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2% e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo resta pressoché invariata.