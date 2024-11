Beko: Calenda, 'Urso ha mentito agli operai, chiederemo conto in Parlamento'

Beko: Calenda, 'Urso ha mentito agli operai, chiederemo conto in Parlame...

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "2000 operai dell’ex Whirlpool saranno licenziati. Ma come è possibile visto che Urso aveva detto che il nuovo acquirente turco Beko aveva ricevuto prescrizioni per poter subentrare che 'garantivano tutti i livelli occupazionali'. Abbiamo potuto leggere quelle prescrizioni. Urso ha mentito agli operai. Le clausole sono vaghe e difficilmente attuabili. Gliene chiederemo conto in Parlamento". Lo scrive sui social Carlo Calenda.