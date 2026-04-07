Uno sfogo social sui vaccini da parte di Belen Rodriguez ha acceso una polemica con l’infettivologo Matteo Bassetti. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez e lo sfogo social sui vaccini

Nuovo caso esploso sui social dopo lo sfogo di Belen Rodriguez che, nelle sue storie Instagram aveva raccontato di aver passato a letto tre giorni, con febbre altissima e tosse insistente, lasciando intendere un possibile collegamento tra questi sintomi e i vaccini. La showgirl argentina aveva anche aggiunto che, nel mese di gennaio, tante altre persone avevano sviluppato i suoi stessi sintomi. Lo sfogo di Belen, come sempre accade sui social, era divenuto subito oggetto di dibattito tanto da aver scatenato la reazione dell’infettivologo Matteo Bassetti.

Belen Rodriguez e il vaccino: scoppia la polemica con Bassetti

Come appena detto Belen Rodriguez, dopo tre giorni con febbre alta e tosse, si era sfogata sui social lasciando intendere un possibile collegamento tra i sintomi e i vaccini. Sulla questione è intervenuto Matteo Bassetti che, citato in una intervista da Adnkronos Salute, aveva sottolineato che, chi gode di tanta visibilità, dovrebbe evitare di esprimersi su questioni di salute pubblica, soprattutto se non si ha una preparazione scientifica specifica, al fine di non influenzare le persone nelle loro scelte. Sui vaccini, Bassetti ha sottolineato che le valutazioni dovrebbero essere affidate a professionisti sanitari e a fonti istituzionali competenti.