Berlusconi: Lario, ‘rispettato ruolo da first lady, per me significava saper fare passi indietro’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “No, non è vero” che il ruolo da first lady l’abbia sempre poco affascinata: “i personaggi passati nei salotti di Silvio Berlusconi erano sempre di grande livello, sia imprenditori che uomini di Stato o di governo. Devo dire di averne sempre subito il fascino, ma poi, più di quello, non ho mai pensato di trovarmi uno spazio all’interno di quelle dinamiche che non mi appartenevo. Rispettavo un ruolo, farlo al meglio significava anche fare un passo indietro”. Lo ha detto Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ospite di 'A cena da Maria Latella', in onda domani alle 21 su Skytg24.