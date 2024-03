Berlusconi: Sisto, 'continua ad essere faro e riferimento'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “La storia professionale, la vicenda umana, la caratura di statista del presidente Berlusconi continuano ad essere un faro e un riferimento per tutti coloro che hanno vissuto il suo sogno politico. Un’avventura fatta di amore per la libertà, di passione...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “La storia professionale, la vicenda umana, la caratura di statista del presidente Berlusconi continuano ad essere un faro e un riferimento per tutti coloro che hanno vissuto il suo sogno politico. Un’avventura fatta di amore per la libertà, di passione per il garantismo, di orgoglio per il nostro Paese, di visione e di coraggio. Il toccante ed emozionante contributo di Marina Berlusconi e le memorie affidate al libro di Paolo Del Debbio non sono che la conferma dell’enorme privilegio che tutti abbiamo avuto nell’essere stati guidati da un gigante". Lo afferma il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"A ciascuno di noi -aggiunge- spetta il compito, difficile ma straordinario, di essere fedeli e tenaci interpreti di ciò che Berlusconi ha immaginato, prima, e creato, poi. Continueremo a farlo con umiltà e con onore”.