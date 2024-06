Berlusconi: SocialData/Adnkronos, sui social 'Italia', 'governo', 'Europa' le parole legate al Cav

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – A un anno dalla scomparsa, Silvio Berlusconi continua a stregare la Rete. Protagonista indiscusso dei social, a cominciare da TikTok che continua a 'raccontare' del Cavaliere. A 365 giorni dalla sua scomparsa, sono infatti ben 54 milioni le interazioni -ovvero like, commenti, condivisioni e visualizzazioni- sull'ex premier e fondatore di Fi. I contenuti che riguardano Berlusconi -racconta la ricerca realizzata da SocialData per Adnkronos- sono strettamente legati a temi come "Italia", "Governo", "Europa", e a termini che indicano azioni politiche come "Cambiare", "Governare", "Votare". Questi i vocaboli più gettonati quando la Rete accende i riflettori sull'ex presidente del Consiglio 'padre' di Forza Italia.