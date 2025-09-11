Bielorussia: Lituania, 'ha liberato 52 prigionieri politici grazie a Trump'

Vilnius, 11 set. (Adnkronos/Afp) - Il governo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha liberato 52 prigionieri politici. Lo ha reso noto su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, attribuendo il merito di averne ottenuto il rilascio agli sforzi del presidente statunitense Donald Trump.&quo...

Vilnius, 11 set. (Adnkronos/Afp) – Il governo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha liberato 52 prigionieri politici. Lo ha reso noto su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, attribuendo il merito di averne ottenuto il rilascio agli sforzi del presidente statunitense Donald Trump.

"Oggi 52 prigionieri hanno attraversato sani e salvi il confine lituano dalla Bielorussia", ha scritto Nauseada su X, precisando che fra i prigionieri liberati vi sono sei lituani.

"Sono profondamente grato agli Stati Uniti, e personalmente al presidente Donald Trump, per i loro continui sforzi per liberare i prigionieri politici".