Un inizio d’anno segnato da incidenti gravi

Il passaggio al nuovo anno in Italia è stato caratterizzato da un bilancio drammatico: oltre trecento feriti in tutta la nazione, un numero che non si registrava da un decennio. I festeggiamenti, che dovrebbero essere un momento di gioia e celebrazione, si sono trasformati in un vero e proprio bollettino di guerra. Tra i feriti, 69 persone hanno richiesto il ricovero in ospedale, con un numero allarmante di minorenni coinvolti, ben 90, rispetto ai 64 dell’anno precedente.

Incidenti e lesioni: un quadro preoccupante

Tra i casi più gravi, un bambino di soli due anni è stato ricoverato a Napoli con ustioni al torace e al braccio, causate dai fuochi d’artificio. La situazione è ulteriormente aggravata da segnalazioni di spari in strada, con video che mostrano bambini e donne che impugnano armi. Le autorità hanno registrato un aumento significativo dei feriti rispetto all’anno scorso, quando furono 274, e i casi gravi sono saliti a 34, con prognosi superiori a 40 giorni.

Interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi

La notte di San Silvestro ha visto un super lavoro per le forze dell’ordine e i soccorritori, con quasi 900 interventi dei vigili del fuoco per incendi legati ai festeggiamenti. In particolare, la Lombardia ha registrato il numero maggiore di interventi, con 142 incendi. Le operazioni di controllo hanno coinvolto circa 28.200 persone, portando a 146 arresti e 520 denunce. Le città di Milano e Napoli hanno implementato zone rosse per garantire maggiore sicurezza, un’iniziativa che rimarrà attiva per tre mesi.

Un futuro da ripensare

Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno in Italia solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di rivedere le modalità di celebrazione. Con un numero così elevato di feriti e incidenti, è fondamentale che le autorità prendano misure più severe per prevenire tali situazioni in futuro. La speranza è che il nuovo anno possa portare non solo festeggiamenti, ma anche una riflessione profonda su come garantire la sicurezza di tutti durante le celebrazioni.