Una tragedia ha colpito il cuore della città di Firenze e tutta la nazione. Il crollo del cantiere di questa mattina ha provocato la morte di 3 operai ed altri 3 feriti e due dispersi.

Arrivata la conferma della prima vittima del crollo del cantiere dell’Esselunga a Firenze, si tratta di Luigi Coclite, 60 anni.

Si trattava di un operaio esperto di origine abruzzese, ma da decenni residente a Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Nato nel 1964 a Teramo e originario di Montorio al Vomano, Luigi Coclite lascia due figli giovani, un maschio e una femmina. L’uomo viveva, ormai da oltre trenta anni, nella frazione di Collesalvetti.

«Collesalvetti è in lutto. Una delle vittime dell’incidente di Firenze abitava a Vicarello. In questo momento proviamo solo profonda tristezza e dolore. Ci stringiamo attorno ai familiari di Luigi Coclite con un pensiero a tutti gli operai rimasti coinvolti. Tutta la comunità è incredula e sconvolta per la terribile notizia della morte di Luigi Coclite. Una grave perdita che ci tocca nel profondo perché non è giusto morire così, sul lavoro. Il nostro pensiero va alla famiglia di Luigi, attorno alla quale ci stringiamo con affetto esprimendo le più sentite condoglianze. Esprimiamo, inoltre, la nostra vicinanza ai familiari di tutti gli altri operai rimasti coinvolti in questo terribile incidente. Questa tragedia sul lavoro, l’ennesima, richiama drammaticamente l’attenzione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, un diritto imprescindibile per ogni lavoratore. Auspichiamo che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente per assicurare giustizia».