Nella mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, si è verificato un crollo in un cantiere nella periferia di Firenze, dove era in corso la costruzione di un supermercato. Tre operai sono morti, altri tre sono stati estratti vivi dalle macerie e due risultano dispersi.

Crollo cantiere a Firenze: aperta indagine per omicidio colposo

La Procura ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo plurimo. Dalle prime informazioni sulla dinamica, pare che una trave di cemento armato venendo giù ha creato il crollo a catena di un solaio e di altre travi. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato: “C’erano circa cinquanta persone nel cantiere. Nella strada al lato c’era un pulmino che è ancora lì ed è stato un miracolo che il crollo non si sia riverso all’esterno coinvolgendo anche i bambini. I bambini sono stati portati tutti via“.

Alcuni testimoni hanno raccontato quanto accaduto: “Ero seduta nel mio salotto, che si affaccia sul cantiere, quando a un certo punto ho sentito un rumore, ho visto che era crollato un solaio e ho visto alzarsi una nuvola di polvere e alcuni operai correre in direzione del crollo. Dalla finestra ho visto una trave rotta dove è avvenuto il crollo. Non sapevo fosse rimasto qualcuno sotto le macerie. Poi sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco e tutti gli altri“, il racconto di Miriam, cittadina che abita nelle vicinanze del cantiere. “Poco dopo le 8 ho sentito un grande boato. Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vittime” il racconto di un altro residente del posto.

Meloni: “Cordoglio per le vittime”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui social, ha mandato un messaggio di cordoglio: “A nome mio e del governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia“.

