Bologna: D'Alema, 'chi governa deve moderarsi, preoccupa clima tensione'**

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Chi ha responsabilità di governo avrebbe un dovere in più di moderare il proprio linguaggio. Questi sono aspetti della decadenza della vita politica. […] ci sono dei simboli che è bene non evocare. Il neofascismo evoca una risposta e tocca corde profonde. Il governo dovrebbe essere cauto e attento". Così Massimo D'Alema a In altre parole su La7.

"La violenza non aiuta mai, il fatto che si crei un clima di tensione genera paura e favorisce chi sta al potere. Quindi, ho molte ragioni per essere preoccupato".