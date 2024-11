Bonifica di ordigni bellici a Genova: intervento degli artificieri

Intervento di bonifica a Genova

Nel pomeriggio di oggi, le operazioni di bonifica di due ordigni bellici sono state completate con successo a Genova, precisamente in via Loria. Gli esperti del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, una unità altamente specializzata della Brigata Alpina “Taurinense”, hanno risposto prontamente alla richiesta di intervento giunta dalla Prefettura di Genova. Questo intervento evidenzia l’importanza della sicurezza pubblica e la professionalità delle forze armate italiane nel gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Dettagli dell’operazione

Gli artificieri, dopo aver ricevuto l’allerta, si sono recati sul luogo del ritrovamento e hanno identificato due bombe a mano risalenti ai conflitti mondiali. Questi ordigni, che rappresentano un grave rischio per la sicurezza, sono stati rimossi e messi in sicurezza in tempi rapidi. Successivamente, sono stati trasportati in una zona sicura per la loro distruzione controllata. La rapidità e l’efficacia dell’intervento sono state fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti.

Il problema degli ordigni bellici in Italia

La presenza di ordigni bellici inesplosi è un problema significativo in Italia, con numerosi ritrovamenti che si registrano ogni anno. Nel solo 2023, il 32° Guastatori ha bonificato ben 2170 ordigni nelle regioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Tra questi, si contano anche quattro bombe d’aereo di elevato potenziale. Questi dati sottolineano l’importanza delle operazioni di bonifica e la necessità di una continua vigilanza sul territorio. La storia del nostro paese, segnata da conflitti, ha lasciato un’eredità pericolosa che richiede un intervento costante e professionale.