Come previsto di alcuni analisti anche il nuovo giro di domande per il bonus psicologo ha segnato un boom per quanto riguarda i richiedenti. Peccato che, come successo già in passato, anche questa volta solo una piccola parte di coloro che hanno inoltrato la domanda all’Inps potranno avere concretamente accesso a tale sostegno economico.

Nuovo booom per il bonus psicologo

I dati parlano chiaro, dal 18 marzo al 31 maggio l’Inps ha ricevuto in tutto ben 400.505 domande per ottenere l’accesso al bonus psicologo. Ora l’istituto previdenziale si occuperà di elaborare le graduatorie che saranno successivamente pubblicate in base alle risorse finanziarie disponibili per questo sostegno economico.

Proprio per questo motivo probabilmente ad accedere al bonus saranno solo l’1,67% e il 5% dei richiedenti. I motivi sono molteplici, il primo riguarda la cifra, sono stati stanziati 10 milioni per questo sostegno e considerato che l’importo assegnato ad ogni persona varia dai 500 ai 1.500 euro, si stima che potranno avere accesso ai benefici tra le 6.666 e 20mila persone.

Il secondo motivo riguarda invece l’Isee, solo coloro che ne hanno uno basso avranno modo di accedere al suddetto bonus. In ogni caso i beneficiari verranno avvisati ai recapiti indicati nella domanda e scopriranno anche l’importo che gli è stato assegnato.