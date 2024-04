Borsa: tema tassi frena rally, Europa chiude in rosso la settimana, record oro

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Sono le materie prime a tenere banco nell'ultima settimana di Borsa, con i mercati finanziari segnati, in particolare, dall'incertezza sui tagli dei tassi d'interesse che finisce per frenare i listini europei. Dopo un trimestre da record, i mercati risentono delle mosse della Fed e l'Euro Stoxx 600 chiude la settimana 'corta', del dopo Pasqua, con un ribasso dell'1,2%. Piazza Affari è la peggiore in Europa, con un calo del 2,1%, seguita da Parigi e Francoforte (entrambe con flessioni di circa l'1,8%), mentre Londra segna un calo più contenuto dello 0,5%. La corsa dell'oro, che tocca un nuovo record, non sembra avere fine (+4,3%), così come il settore dell'oil spinge i titoli del settore come Eni, mentre i conti si fanno sentire nel comparto bancario e non solo.