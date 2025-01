Brescia, 42enne accoltellato la notte di Capodanno: è morto

Una tremenda tragedia è avvenuta nei pressi di Brescia nella notte di Capodanno, dove un uomo di 42 anni è stato ucciso da una coltellata al petto. Il 42enne, in evidente stato di alterazione, aveva cercato di entrare in una festa privata, ma era stato respinto. Da questa situazione era poi scaturita una rissa, finita nel dramma.

Brescia, prova a entrare a una festa privata e viene accoltellato: morto 42enne

I fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino del 1 genaio 2025 a Provaglio d’Iseo, un paesinto situato in provincia di Brescia. Un uomo di 42 anni si è avvicinato all’ingresso della palestra del paese, dove si stava consumando una festa privata e ha provato ad imbucarsi. I ragazzi proprietari della festa si sono accorti della presenza estranea e hanno iniziato a litigare con l’uomo, in evidente stato di alterazione. In seguito a un acceso battibecco è scattata anche una vera e propria rissa, fino al momento in cui qualcuno ha estratto un coltello. Il 42enne è stato colpito con un fendente al petto ed è morto pochi attimi più tardi. I carabinieri hanno avviato le indagini sul caso.