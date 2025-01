Bryan Johnson è un’imprenditore americano nonché protagonista del docu-film su Netflix “Don’t Die – The Man Who Wants To Live Forever”. L’uomo investe ben 2 milioni di euro ogni anno in una routine per la longevità, che lui stesso a messo a punto, assumendo ben 100 pillole ogni giorno.

Bryan Johnson, la dieta milionaria per non morire: 100 pillole al giorno

Sta facendo molto discutere il docu-film su Netflix di Chris Smith “Don’t Die – The Man Who Wants To Live Forever”, che ha come protagonista l’imprenditore milionario americano Bryan Johnson. L’uomo infatti ha dedicato la sua vita alla ricerca di un modo per non morire, arrivando a pianificare non solo ogni pasto, ma anche ogni attività al fine di massimizzare i benefici biologici. Pensate che ogni giorno Johnson assume per 100 pillole, tra cui vitamine, minerali e probiotici e arriva a spendere ben 2 milioni l’anno. Ma ecco le parole del regista Smith a Variety: “una delle mie speranze è che le persone capiscano dal film che si possono ottenere grandi benefici per la salute attraverso il sonno, la dieta e l’esercizio fisico. E’ qualcosa che chiunque può ottenere.”

Bryan Johnson: cosa mangia?

La domanda che viene da porsi è: cosa mangia Bryan Johnson nella sua dieta per non morire? L’imprenditore fa tre pasti al giorni, tutti rigorosamente entro le 11 del mattino. Per colazione solitamente mangia pudding di semi di chia, noci di macadamia e bacche. Per pranzo e per cena via libera a broccoli bolliti, cavolfiore, funghi e aglio. Come detto Johnson consuma i suoi pasti entro le 11 del mattino, dopo di che pratica un digiuno intermittente al fine di favorire il recupero cellulare. Inutile dire che non fa usi di sostanza alcoliche. Come detto in precedenza, Johnson assume anche 100 pillole, di cui 54 al mattino.