Dieta mediterranea: come inserirla nello stile di vita

Come al solito, un regime come la dieta mediterranea si rivela il più efficace da seguire. Purtroppo però è uno stile di vita che non tutti riescono a seguire anche perché bisogna sottostare ad alcune regole e accorgimenti che sicuramente possono aiutare. Vediamo quali sono e come poterlo fare.

Dieta mediterranea

Tra i tanti regimi dimagranti o stili di vita che si possono provare, la dieta mediterranea risulta essere sicuramente la migliore. Si tratta di un vero e proprio stile di vita che comporta una serie di benefici e proprietà sebbene siano veramente in pochi a seguirla. In base ad alcuni studi, sembra che solo il 1% della popolazione segua questo tipo di regime.

Nel 2010 è entrata a far parte del Patrimonio Immateriale dell’Unesco e da quel momento è sicuramente il regime, lo stile di vita da prendere ad esempio, da emulare per il proprio benessere sia fisico che mentale. Diversi studi in proposito infatti ne evidenziano l’efficacia sia in termini di dimagrimento ma anche a livello salutare.

Man mano che passano gli anni, però, sono sempre meno le persone che seguono la dieta mediterranea come regime basico anche perché non tutti sono in grado di riuscire ad applicarla correttamente alla propria vita. Ci sono infatti alcuni errori che sarebbe meglio evitare di commettere nel momento in cui ci si approccia a questo stile di vita.

Dieta mediterranea: regole

Non basta seguire la dieta mediterranea, ma ci sono alcune regole e accorgimenti che è necessario adottare per riuscire a completarla e portarla a termine in modo da beneficiare di ogni aspetto. Prima di tutto, bisogna programmare il giusto tempo scegliendo alimenti in modo da capire come poterli assumere e consumare.

Dal momento che moltissimi italiani consumano enormi quantità di carne e di affettati, sarebbe bene, proprio per consentire i benefici necessari, riuscire a limitare le porzioni di questo piatto optando magari per la carne rossa. Si consiglia di evitare la carne rossa eccessivamente ultra processata in quanto non fa bene allo stile di vita.

La dieta mediterranea si basa su uno schema o piramide alimentare dove alla base sono presenti alimenti che è meglio consumare ogni giorno. La frutta e la verdura, per esempio, sono da assumere almeno cinque porzioni giornaliere secondo quanto riferito dagli esperti. Altri alimenti come il pesce o i latticini andrebbero assunti con moderazione.

In un regime o stile di vita di questo tipo è fondamentale cercare di bilanciare i vari nutrienti, quindi fare in modo che ci sia la giusta proporzione di proteine, carboidrati e grassi. Un pasto ideale dovrebbe essere a base di legumi, cereali e tante verdure. Seguire la dieta mediterranea non significa soltanto mangiare sano, ma anche fare attività fisica, convivialità oltre ad consumare prodotti che siano di stagione.

Dieta mediterranea: formula naturale

