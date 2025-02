È acceso il dibattito riguardante i medici di famiglia: meglio liberi professionisti o dipendenti? Intanto le regioni sono pronte a proporre una riforma.

Medici di famiglia: meglio dipendenti o liberi professionisti? Il dibattito

Il dibattito tra dipendenze e libero professionismo per i medici di famiglia resta accesso, con le regioni che però sarebbero pronte a una nuova riforma al fine di rilanciare la sanità territoriale. Il dibattito però, come detto, è molto accesso: è meglio mantenere i medici di famiglia come lavoratori autonomi o renderli dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn)? Dovessero diventare dipendenti sarebbe più semplice ad esempio l’assegnazione dei medici nelle Case di comunità, visto che al momento molte sono vuote. Orazio Schillaci, ministro della Salute, è in attesa della bozza condivisa dai governatori, che dovrebbe essere presentata il prossimo 6 marzo. Forza Italia e la Fimmg si sono opposti a questa riforma, mentre ad esempio il Movimento Mmg è invece favorevole.

La bozza di riforma

Come detto il ministro della Salute Orazio Schillaci è in attesa di ricevere la bozza di riforma per i medici di famiglia, per farli diventare dipendenti del Ssn. L’idea di base è quella di far assumere i nuovi medici di famiglia, mentre quelli già in servizio avranno la possibilità di decidere se rimanere liberi professionisti o se diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. La bozza dovrebbe prevedere anche che tutti i medici di famiglia debbano garantire un certo numero di ore alla settimana nelle Case di comunità.