Forza Italia avvia i congressi comunali e circoscrizionali per il 2024

Un nuovo inizio per Forza Italia

Forza Italia, dopo aver raggiunto un traguardo significativo con 150.000 iscritti, ha annunciato l’avvio della stagione dei congressi comunali e circoscrizionali. Questo evento, che si svolgerà in due fasi, ha come obiettivo principale l’elezione del Segretario e della Segreteria Comunale nei vari comuni, nonché dei Segretari Circoscrizionali nelle grandi città. La notizia è stata comunicata in una nota congiunta dal Segretario Nazionale Antonio Tajani e dal Responsabile Nazionale dell’Organizzazione Francesco Battistoni.

Dettagli sulla fase congressuale

La prima fase dei congressi inizierà il 1° febbraio e coinvolgerà nove regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. In totale, si svolgeranno 207 congressi nei comuni con più di 25 soci. In Liguria e Sardegna, oltre ai congressi comunali, si terranno anche congressi provinciali, coinvolgendo le province di Imperia, Genova, Savona e quelle sarde di Oristano, Olbia Tempio e Ogliastra.

Un passo verso il rinnovamento

Il partito ha deciso di accelerare la sua agenda politica, consapevole dell’importanza del coinvolgimento dei cittadini e dell’allargamento della base partecipativa. Questo approccio è fondamentale per rafforzare il radicamento di Forza Italia sul territorio. Tajani e Battistoni hanno espresso fiducia nella partecipazione attiva degli iscritti, sottolineando che la centralità del partito nelle dinamiche sociali e politiche italiane sarà nuovamente confermata dai numeri e dalla vitalità delle assemblee. L’auspicio è che i congressi rappresentino un momento di rinnovamento e di forte coinvolgimento per tutti i membri del partito.