C.sinistra: Alfieri, 'Ruffini? Fatico a seguire questi retroscena'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Faccio fatica a seguire questi retroscena. Stimo Ruffini, fa un ottimo lavoro da anni, è apprezzato a destra, come a sinistra. Io sono impegnato affinché il Pd rimanga un partito plurale, in cui i riformisti possano essere protagonisti, per un centrosinistra credibile". Lo ha detto il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri, a Ping Pong su Radio1.