C.sinistra: Bertinotti, 'Prodi ossessionato, se l'è legata al dito, tra noi non grande calore'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Bertinottite? E' un'ossessione…". Lo dice Fausto Bertinotti a L'Aria che Tira a proposito delle parole di Romano Prodi oggi in un'intervista. Ma Rifondazione fece cadere il suo governo, viene fatto notare a Bertinotti, Prodi se l'è legata al dito? "Io no, lui sì. Se ci siamo sentiti? Qualche volta, non è un grande calore…".

"Ma visto che so che Prodi ha rapporti confidenziali con gli Stati Uniti, gli direi che invece di avere l'incubo di Bertinotti, abbia il sogno di Mamdani e vada a vedere con quale programma ha vinto, a proposito di programmi e radicalità".