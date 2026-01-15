C.sinistra: Borghi (Iv), 'aprire cantiere su politica estera'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "È obbligatorio parlare di politica estera, sicurezza e difesa nel centrosinistra. Non ci si può candidare a governare un paese del G7 senza avere una posizione convergente, spiegabile e convincente su temi come questi. Come Italia Viva faccio un appell...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "È obbligatorio parlare di politica estera, sicurezza e difesa nel centrosinistra. Non ci si può candidare a governare un paese del G7 senza avere una posizione convergente, spiegabile e convincente su temi come questi. Come Italia Viva faccio un appello: la coalizione inizi a parlare di questioni di merito e non solo di leadership e primarie.

Bisogna finalmente aprire questo benedetto cantiere. Chi vuole fare da guida si rimbocchi le maniche e si metta a lavorare, perché le leadership non si affermano coi meccanismi ma con la capacità di guida dei processi politici. Le elezioni non si vincono parlando di primarie, ma parlando al Paese di cose concrete”. Lo dice a Coffee Break su La7 il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.