Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Domani, giovedì 27 novembre, alle 13, presso la Sala Stampa di Montecitorio, si terrà la conferenza stampa di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Al centro dell’incontro: la prospettiva politica dopo il voto delle regionali e la necessità di costruire una proposta di alternativa al governo della destra. Si legge in una nota.
C.sinistra: domani conferenza stampa Bonelli-Fratoianni alla Camera
