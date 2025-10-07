C.sinistra: Magi, 'da un anno chiediamo tavolo, così nessuna alternativa credibile'

Roma, 7 ott (Adnkronos) – "Oltre un anno fa, a settembre 2024, durante la Festa di Avs, avevamo proposto agli altri leader del centrosinistra un tavolo permanente di confronto tra le opposizioni, per coordinare l’attività parlamentare ma anche per costruire l’alternativa a questo governo. Dopo di noi lo ha chiesto Andrea Orlando a seguito delle elezioni in Liguria, poi lo hanno chiesto i leader di Alleanza Verdi Sinistra, poi Delrio e ieri Bonaccini".

Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi, parlando con i cronisti fuori Montecitorio.

"E’ dal confronto politico che nasce la costruzione di una alternativa di governo, che sia percepita tale dagli elettori. Non basta fare la somma algebrica dei numeri, che spesso dà un risultato diverso dalla somma effettiva dei fattori. Dopo un anno, siamo fermi: la volontà di fare il tavolo non c’è stata e credo che ora non ci siano più scuse per non farlo. E dobbiamo farlo di corsa, a partire da proposte comuni su manovra e legge elettorale", ha concluso Magi.