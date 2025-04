C.sinistra: Renzi, 'non ci possiamo dividere, io lavoro per l'alternativa'

C.sinistra: Renzi, 'non ci possiamo dividere, io lavoro per l'alter...

Roma, 1 apr (Adnkronos) – "Nel 2027 sarà un referendum su di lei: non ci possiamo dividere nel centrosinistra. Se lo facciamo ancora, come nel 2022, rivincono loro. Io lavoro per l’alternativa". Lo dice Matteo Renzi, a 'Repubblica, parlando di Giorgia Meloni.

Calenda "ha giudicato Meloni una statista internazionale, io la ritengo un’influencer non all’altezza di guidare l’Italia. È stata un’operazione di chiarezza: con Calenda non siamo divisi da differenze caratteriali, ma dal giudizio sulla premier", spiega tra le altre cose il leader di Iv aggiungendo: "Ma lei pensa davvero che Tajani lasci il governo per andare con Calenda e Picierno? Più facile che la Fiorentina quest’anno vinca lo scudetto".