C.sinistra: Tabacci, 'Sala? Ci vuole il fisico, Ruffini novità solida'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Ernesto Maria Ruffini federatore dell’area di centro? “Lo stimo molto, è una personalità solida ed equilibrata, con una grande passione politica che viene da una storia familiare molto impegnata da questo punto di vista”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci.

Ruffini sarebbe a capo di un centro che poi si possa alleare col c.sinistra? “Lui non si è candidato a nulla, ha detto solo che è disponibile a dare una mano. Giusto così: c’è bisogna di persone di qualità in mezzo a tanti chiacchieroni”. Beppe Sala ha detto che Ruffini è poco conosciuto per avere un ruolo così delicato. “Grillo è molto più conosciuto di tutti noi, allora Cosa vuol dire? Anche quelli molto conosciuti possono finire in disgrazia”.

Forse il sindaco di Milano ha fatto quelle dichiarazioni perché vorrebbe essere lui il federatore del centro? “Per fare una cosa del genere bisogna aver il fisico – ha detto Tabacci a Un Giorno da Pecora – esser predisposti. Non so se Sala abbia il fisico, so che Ruffini è una novità, e noi abbiamo bisogno di novità solide e con un grande curriculum".