Una nuova minaccia sanitaria in Congo

Negli ultimi giorni, la Repubblica Democratica del Congo ha visto un aumento preoccupante di casi di una malattia misteriosa, che ha già causato decine di decessi. La situazione è emersa nella regione di Panzi, a circa 700 chilometri a sud-est della capitale Kinshasa, dove le autorità sanitarie locali stanno lottando per contenere l’epidemia. Con 394 casi e 30 morti registrati, la comunità internazionale è in allerta e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha inviato esperti e attrezzature per supportare le operazioni sul campo.

Il ruolo dell’Oms e la mobilitazione globale

Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms per l’Africa, ha sottolineato l’importanza di fornire un supporto efficace alle famiglie e alle comunità colpite. La priorità è identificare la causa della malattia, comprendere le modalità di trasmissione e organizzare una risposta adeguata. Gli esperti stanno indagando su possibili agenti patogeni, tra cui virus respiratori come l’influenza e il Covid-19, oltre a malaria e morbillo. La malattia è stata segnalata in sette delle trenta zone sanitarie della provincia di Kwango, con la maggior parte dei casi concentrati in tre zone specifiche.

Sintomi e indagini in corso

I sintomi della malattia includono mal di testa, tosse, febbre, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e affaticamento. Tuttavia, gli esami di laboratorio non sono stati ancora eseguiti, lasciando la causa della malattia sconosciuta. La task-force, composta da epidemiologi, medici e tecnici di laboratorio, è attivamente impegnata nella ricerca dei casi, nei test e nelle attività di sensibilizzazione. La comunità internazionale osserva con attenzione, temendo che la situazione possa evolvere in una crisi sanitaria di proporzioni maggiori.