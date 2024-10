Una delle coppie più consolidate della televisione sembra attraversare un momento delicato. Da giorni, Enzo Paolo Turchi, presente al Grande Fratello, lascia intendere che la sua relazione con Carmen Russo sta soffrendo. Il coreografo ha espresso le sue preoccupazioni, temendo che la moglie possa aver perso interesse per lui e che sia vicina a mettere fine alla loro storia. Proprio per questo motivo, Turchi aveva iniziato a pensare di ritirarsi dal reality, ma Carmen ha fatto il suo ingresso nella casa per convincerlo a rimanere. Alcuni esperti del mondo della televisione suggeriscono che la sua partecipazione possa essere legata a potenziali penalità e al compenso di Enzo Paolo.

Le speculazioni degli esperti

Caterina Collovati, durante Pomeriggio 5, ha affermato che secondo lei Carmen ed Enzo Paolo stiano semplicemente recitando per il programma. Anche Davide Maggio si è espresso in modo simile, insinuando un dubbio: “Caterina Collovati ha sostenuto che sia tutta una recita. Ma vi confesso, ho dei sospetti su questo! Lo dico perché li conosco, non in modo approfondito, ma abbastanza e mi sembrano una coppia molto felice e affiatata. Ricordo che ogni festa ci mandano video personalizzati con gli auguri da parte di Carmen, Enzo Paolo e Maria. Quindi ora vedere tutte queste incertezze da parte di Enzo Paolo mi lascia perplesso.”

La testimonianza di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha poi ricordato un episodio in cui Carmen cercava di persuadere il marito a non lasciare L’Isola dei Famosi: “Mi ricordo di Enzo Paolo, disperato per voler andare via, mentre Carmen si gettava a terra esclamando ‘non tornare, resta lì e vai tranquillo’.”

Le frecciatine di Davide Maggio

Infine, Davide Maggio ha lanciato una delle sue frecciatine: “Capisco Enzo, doveva ricevere il compenso ed evitare le penalità, quindi…”

La Pettinelli ha commentato, dicendo: “Hai visto? Mentre lui appare triste e serio, lei solleva le sopracciglia come un gabbiano e dice ‘sì, procedi Enzo Paolo’. Lei continua con queste frasi, mentre lui è al limite della sopportazione”.

Dobbiamo proteggere Enzo Paolo da Carmen. Non ce la fa più.