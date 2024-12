Due incidenti distinti in poche ore

Questa mattina, Napoli è stata teatro di due incidenti preoccupanti legati alla caduta di calcinacci. Il primo episodio si è verificato intorno alle 8, quando dei calcinacci sono caduti dal quarto piano di un edificio situato in via Portamedina, colpendo una donna di 42 anni alla spalla. Il secondo incidente ha avuto luogo in via Sant’Anna dei Lombardi, dove un’altra donna, in sella a un monopattino, è stata ferita a causa di un simile evento. Questi episodi sollevano interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sull’efficacia delle misure di prevenzione.

Intervento delle autorità

La Polizia Locale, presente nelle vicinanze, è intervenuta prontamente per prestare i primi soccorsi alla donna ferita in via Portamedina. In attesa dell’arrivo del personale del vicino ospedale Vecchio Pellegrini, gli agenti hanno gestito la situazione con professionalità, assicurandosi che la donna ricevesse le cure necessarie. Trasportata al pronto soccorso in codice verde, la vittima ha subito accertamenti per una sospetta frattura. Nel frattempo, gli agenti hanno interdetto il passaggio sotto l’edificio interessato, garantendo la sicurezza dei passanti.

Rimozione dei calcinacci e indagini in corso

Con l’assistenza dei Vigili del Fuoco, le operazioni di rimozione dei calcinacci pericolanti sono state avviate immediatamente. Si sospetta che la caduta sia stata causata dalle avverse condizioni meteorologiche, ma le indagini sono ancora in corso. Le autorità hanno avviato un processo di identificazione dei proprietari e degli occupanti dello stabile per accertare eventuali responsabilità, come richiesto dal magistrato di turno. Questo intervento ha permesso di mettere in sicurezza rapidamente l’area e ripristinare le normali condizioni di transito, evitando ulteriori incidenti.