Calcio: Allegri, 'Chiesa e Rabiot out con il Frosinone'

Torino, 10 gen. – (Adnkronos) – "Chiesa non è convocato, non può giocare. Oggi stava meglio e se tutto procede come oggi martedì lo avremo a disposizione contro il Sassuolo. Cambiaso sta bene, abbiamo out Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo un percorso personale e Kean, gli altri ci sono tutti". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone.