Calcio: Ceferin, 'dimissioni Boban? Cambiamenti li decide il Congresso non un singolo'

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Boban non merita il mio commento. Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni. Il Congresso, e non un singolo individuo, detiene l’autorità per determinare l’adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nos...

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – "Boban non merita il mio commento. Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni. Il Congresso, e non un singolo individuo, detiene l’autorità per determinare l’adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nostro processo decisionale collettivo e democratico, per guidarci efficacemente verso il futuro". Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in un'intervista a 'La Repubblica', parla delle dimissioni da vicepresidente Uefa di Zvonimir Boban, che ha accusato Ceferin di volersi garantire per via giuridica la ricandidatura nel 2027. "Se intendo ricandidarmi nel 2027? Lo dirò quando arriverà il momento", sottolinea Ceferin.