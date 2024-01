Calcio: 'io vengo dallo sport', inaugurazione spazi di gioco attrezzati a Firenze e Salerno

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Dopo le emozioni vissute nel novembre scorso dai giovani dell'Accademia Peligna, ospiti per un giorno nel ritiro della Nazionale, sabato 20 gennaio alle ore 10 sono in programma le inaugurazioni di due spazi di gioco attrezzati finalizzati a promuovere l’incl...

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Dopo le emozioni vissute nel novembre scorso dai giovani dell'Accademia Peligna, ospiti per un giorno nel ritiro della Nazionale, sabato 20 gennaio alle ore 10 sono in programma le inaugurazioni di due spazi di gioco attrezzati finalizzati a promuovere l’inclusione attraverso lo sport e il gioco del calcio a Firenze (US Sales Calcio) e Salerno (ASD Toria, San Valentino Torio). Eventi, questi, che andranno a premiare i vincitori del contest #IOVENGODALLOSPORT, nell’ambito del progetto “Sport e Integrazione” sviluppato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la Figc saranno presenti i coordinatori regionali Enrico Gabbrielli (Toscana) e Francesco Cacciapuoti (Campania).

In relazione al progetto “Sport e Integrazione”, Sport e Salute aveva avviato una progettualità in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della Figc per promuovere una campagna nazionale sul tifo positivo e sulla cultura dell’integrazione a cui hanno partecipato oltre 300 tra istituti scolastici e Club di Settore Giovanile affiliati alla Figc. Percorso che ha visto un’importante sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, finalizzata a raggiungere capillarmente i giovani calciatori e le giovani calciatrici delle scuole calcio e gli studenti e le studentesse delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado partecipanti ai progetti didattico-sportivi di tutto il territorio nazionale.

Tramite la partecipazione al contest #IOVENGODALLOSPORT, tutti hanno potuto condividere la propria storia di sport e integrazione attraverso l’elaborazione di un video finale, risultato del lavoro di riflessione e approfondimento del tema al quale hanno contribuito tecnici, dirigenti e psicologi dello sport. Oltre ai progetti di US Sales Calcio e ASD Toria e a quello dell’Accademia Peligna, la commissione ha selezionato anche il progetto di AC Milan, con il club rossonero che ha già espresso la volontà di devolvere il premio per contribuire alla realizzazione di uno spazio sportivo multifunzionale nella periferia nord della città di Milano in collaborazione con Fondazione Milan: l'inaugurazione è prevista per metà marzo.