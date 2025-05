Calcio: Librandi, 'Centinaio offende Napoli'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Le parole di Gian Marco Centinaio sono gravi, offensive e del tutto fuori contesto. Parlare di ‘guerra civile’ dopo una delle feste più partecipate, spontanee e pacifiche della storia recente di Napoli significa non conoscere né la citt&agr...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Le parole di Gian Marco Centinaio sono gravi, offensive e del tutto fuori contesto. Parlare di ‘guerra civile’ dopo una delle feste più partecipate, spontanee e pacifiche della storia recente di Napoli significa non conoscere né la città né il suo popolo”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, vicesegretario di Forza Italia in Campania, replicando al senatore leghista.

“Centinaio – prosegue Librandi – dimentica che i numeri diffusi includono ricoveri per stati d’ansia, lievi malori e casi di ubriachezza, e non episodi di violenza diffusa. Napoli ha dato una lezione di civiltà e orgoglio, mostrando al mondo intero che si può festeggiare con passione e rispetto”.“Forza Italia – conclude – difende questa immagine di Napoli: viva, entusiasta, orgogliosa. Chi cerca solo lo stereotipo, per attaccare e sminuire, sbaglia e fa un torto all’Italia intera”.