Calcio: Martusciello (FI), 'De Laurentiis ha ragione, il Maradona è un disastro'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “De Laurentiis deve solo togliere il suffisso ‘semi’ e siamo totalmente d’accordo con lui. Lo stadio Maradona è davvero un disastro, un impianto inadeguato per una città come Napoli e per una squadra che rappresenta un simbolo internazionale”. Così Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, commenta le parole del presidente del Napoli al Football Business Forum della Bocconi.

“Da anni denunciamo l’inerzia del comune, che non ha mai avuto il coraggio di progettare uno stadio moderno e funzionale. Napoli merita un impianto all’altezza della sua storia e del suo pubblico, non una struttura ferma agli anni ’90. Se De Laurentiis vuole investire, il comune apra finalmente le porte a una vera collaborazione pubblico-privato. Il calcio può essere anche motore di sviluppo urbano, ma serve una politica che non resti ferma sugli spalti”, conclude.