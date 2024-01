Calcio: Mazzarri, 'molto soddisfatto della squadra, alleno grandi uomini'

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto perché avevamo davanti una squadra molto forte, che lo scorso anno è arrivata seconda. C'erano tanti assenti, ragazzi che non giocavano da una vita hanno risposto alla grande. La squadra si sta vedendo e ora ho avuto la co...

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto perché avevamo davanti una squadra molto forte, che lo scorso anno è arrivata seconda. C'erano tanti assenti, ragazzi che non giocavano da una vita hanno risposto alla grande. La squadra si sta vedendo e ora ho avuto la conferma di avere grandi uomini. Sono contento, si vede già qualcosa che piace a me. Con le squadre di Sarri è difficile fare possesso palla, questo vuol dire che la squadra sta facendo le cose bene. Ci è mancata un po' di profondità". L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, commenta così il pareggio per 0-0 all'Olimpico contro la Lazio. "Lasciare fuori giocatori importanti è difficile -aggiunge il tecnico toscano-. Se i calciatori forti stanno bene, posso anche cambiare modulo. Se la squadra sta bene e tiene le giuste distanze possiamo fare il 3-4-3 e il 4-3-3. Zielinski? Io parlo molto ai singoli giocatori. Faccio i complimenti a lui e anche a Demme, che ha risposto alla grande nonostante non giocasse da tantissimo. I complimenti li farò anche a Osimhen quando tornerà. Quando i ragazzi hanno una guida leale, che dice le cose come stanno, devono solo rispondere e dare il massimo. Altrimenti li tolgo dal campo. Tutti dovranno fare quello che hanno fatto oggi".